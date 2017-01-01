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В Таганроге в пасхальную ночь сгорела гостиница "Вишнёвый сад"

Автор:
staff_vip
Дата публикации:
08.04 23:57
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В Таганроге на Октябрьской улице в пасхальную ночь сгорела гостиница "Вишнёвый сад". Пожар вспыхнул около трех часов ночи.

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