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Ход работ по благоустройству территории около главного входа ВДНХ

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08.04 23:00
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Рядом с аркой главного входа ВДНХ полным ходом идут работы по благоустройству. Работы ведутся на территории площадью 26 гектаров. В неё входят соседние Продольный, 1-й и 2-й Поперечный, а также Останкинский проезды. Тротуары оденут в серый гранит с «островками» из тёмной плитки. Везде поставят скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, высадят новые газоны и аллеи. Площадь перед ВДНХ украсят более 300 деревьев - черёмуха, декоративные яблони и груши, рябины, клёны, липы. Для пешеходов обустроят широкие прогулочные дорожки в 1-м и 2-м Поперечных проездах. На дороге откроют выделенные полосы для общественного транспорта, а в Останкинском проезде и на некоторых участках в Продольном проезде сузят проезжую часть. Здесь появятся новые переходы и «островки безопасности» для прохожих. После благоустройства около ВДНХ разместят парковку более чем на 1800 машин.

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