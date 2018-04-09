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В центре Москвы на Бутырском валу произошел провал грунта

Автор:
tim777
Дата публикации:
08.04 23:28
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В центре Москвы в Тверском районе, на улице Бутырский вал произошел крупный провал грунта. Яма шириной до 1,5 м и глубиной около 2 метров образовалась на тротуаре возле дома № 68/70 стр. 1. Как сообщают очевидцы, в момент провала в яму едва не угодили три женщины. Позднее аварийное место было огорожено, а по данному адресу прибыли представители технадзора, которые проинформировали аварийные службы о наличии провала. По предварительным данным, провал грунта мог произойти из-за активного таяния снега и нарушения работы дренажной системы, в результате чего талые воды спровоцировали вымывание с последующим проседанием верхних слоев асфальта. По одной из версий, в результате провала было повреждено несколько кабельных линий. Причины произошедшего и окончательные выводы о данном происшествии предстоит установить контролирующим службам.

  • 79
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    00:34
    М24 в 0:31 09.04.18
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