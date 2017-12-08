Аварийный мост между деревней Выгостров и посёлком Золотец в республике Карелия продолжает разрушаться
В августе 2016 я уже снимал репортаж об аварийном мосте в Карелии
в Беломорском Районе, между деревней Выгостров и посёлком Золотец. Сейчас там две дыры насквозь и видно воду и огромные ямы, глубокие, длинные и широкие, чуть ли не на всю ширину моста. За это время никакого ремонта тут не было, мост аварийный, по нему ездят многотонные фуры в город Беломорск каждый день. Если он развалиться, то город будет отрезан от федеральной трассы. Властям всё равно, за полтора года так ничего и не сделали.
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