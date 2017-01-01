750 кулинарных и творческих мастер-классов пройдут на фестивале "Пасхальный дар"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:14
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На Тверской площади на глазах у посетителей будут ежедневно создавать красочные витражи из цветного стекла. Всем желающим мастера помогут освоить витражное искусство. Неподалеку, в «Пасхальной гостиной», проведут мастер-классы по рукоделию (вышивке и декору текстильных аксессуаров), по росписи пасхальных яиц и занятия по изготовлению пасхальной открытки.
В Камергерском переулке повара делятся секретами приготовления постных и пасхальных угощений, а также блюд для праздничного стола.
Юных гостей приглашают на творческие занятия в арт-мастерскую на Манежной площади. Здесь научат делать сувениры, расскажут об основах флористики и декора интерьера, а также покажут, как сделать авторские пасхальные подарки. Главная тема — наступление весны.
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18.02 02:59 | Uwis
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