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750 кулинарных и творческих мастер-классов пройдут на фестивале "Пасхальный дар"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:14
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750 кулинарных и творческих мастер-классов детям предложат смастерить и передать в фонды пасхальные сувениры и открытки.
На Тверской площади на глазах у посетителей будут ежедневно создавать красочные витражи из цветного стекла. Всем желающим мастера помогут освоить витражное искусство. Неподалеку, в «Пасхальной гостиной», проведут мастер-классы по рукоделию (вышивке и декору текстильных аксессуаров), по росписи пасхальных яиц и занятия по изготовлению пасхальной открытки.
В Камергерском переулке повара делятся секретами приготовления постных и пасхальных угощений, а также блюд для праздничного стола.
Юных гостей приглашают на творческие занятия в арт-мастерскую на Манежной площади. Здесь научат делать сувениры, расскажут об основах флористики и декора интерьера, а также покажут, как сделать авторские пасхальные подарки. Главная тема — наступление весны.

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