750 кулинарных и творческих мастер-классов пройдут на фестивале "Пасхальный дар"

Автор: Uwis Дата публикации: 00:14

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205417

750 кулинарных и творческих мастер-классов детям предложат смастерить и передать в фонды пасхальные сувениры и открытки.На Тверской площади на глазах у посетителей будут ежедневно создавать красочные витражи из цветного стекла. Всем желающим мастера помогут освоить витражное искусство. Неподалеку, в «Пасхальной гостиной», проведут мастер-классы по рукоделию (вышивке и декору текстильных аксессуаров), по росписи пасхальных яиц и занятия по изготовлению пасхальной открытки.В Камергерском переулке повара делятся секретами приготовления постных и пасхальных угощений, а также блюд для праздничного стола.Юных гостей приглашают на творческие занятия в арт-мастерскую на Манежной площади. Здесь научат делать сувениры, расскажут об основах флористики и декора интерьера, а также покажут, как сделать авторские пасхальные подарки. Главная тема — наступление весны.