Схему московского метро обновили к Чемпионату мира по футболу

Автор: Uwis Дата публикации: 00:42

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В метрополитене и на Московском центральном кольце обновят более 31 тысячи указателей и схем в поездах и на станциях. На новых схемах отображены недавно открывшиеся станции и отмечены главные стадионы столицы. Масштабная программа запущена в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. На новых станциях метро уже есть указатели на английском языке. Обновление схем в поездах метро и МЦК готово на 70 процентов. Добавленные элементы навигации в транспорте позволят футбольным болельщикам лучше ориентироваться в столице.