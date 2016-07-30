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Схему московского метро обновили к Чемпионату мира по футболу

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:42
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В метрополитене и на Московском центральном кольце обновят более 31 тысячи указателей и схем в поездах и на станциях. На новых схемах отображены недавно открывшиеся станции и отмечены главные стадионы столицы. Масштабная программа запущена в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. На новых станциях метро уже есть указатели на английском языке. Обновление схем в поездах метро и МЦК готово на 70 процентов. Добавленные элементы навигации в транспорте позволят футбольным болельщикам лучше ориентироваться в столице.

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