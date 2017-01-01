В Старом Осколе пешеходный переход превратился в полосу препятствий
- Автор:
- Николай Черных
- Дата публикации:
- 09:13
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- 33
Вот, что пишет местный мобильный репортёр:
"Брусчатый настил нескольких трамвайных переходов в Старом Осколе нуждается в обновлении. В черте города опасных участков, где существует опасность получения травм для пешеходов, удалось насчитать целых два. Расстояние между этими переходами около 50 метров. Угрожает ли это движению самого транспорта - вопрос. А вот жалобы мамаш с детскими колясками основаны на опыте пересечения проспекта через эти самые трамвайные пути. Одна из родительниц пожаловалась, что однажды застряла всеми четырьмя колесами в образовавшейся выщерблине, в то время как подъезжал очередной трамвай. Хочется сказать, что пересекая проспект Алексея Угарова из одного микрорайона (м-он Жукова) в другой (м-он Солнечный) люди преодолевают 5 транспортных полос. Трамваи в обоих направлениях в "час пик" стартуют каждые три минуты. И здесь, особенно в ночное время, остается рассчитывать на реакцию, свою и водителя. Ситуация наблюдается с лета прошлого года".
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08:38 | slepchenkoevgen56
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