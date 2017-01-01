В Марий Эл сгоревшие леса остались заброшенными
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 11:37
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Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"По словам специалистов Минлесхоза РМЭ, в 2010 году в республике было зарегистрировано более 450 лесных пожаров. Огненная стихия охватила более 75 тысяч гектаров леса. Больше всего пострадали территории Волжского, Кокшайского, Куярского и Моркинского лесничеств. Пожароопасный сезон был закрыт лишь 30 сентября, оставив после себя обугленные стволы деревьев и дымящиеся торфяники. На основании анализа сгоревших площадей в начале 2011 года была принята республиканская целевая программа «Лесовосстановление гарей 2010 года на 2011 - 2016 годы». По итогам лесопатологического обследования поврежденных лесных насаждений была намечена посадка лесных культур на 12 тысячах гектарах. По этой программе восстановление лесов обеспечивается как арендаторами лесных угодий, так и республиканским бюджетом. Хотя Лесной кодекс РФ гласит: пожар является стихийным бедствием, и лесовосстановление должно финансироваться из федерального бюджета. Но средства в республику поступили только на расчистку гарей, а не на восстановление лесных угодий. А поскольку 95 процентов леса в Марий Эл находится в аренде у предпринимателей, то основная задача по восстановлению возложена на них. И сейчас арендаторы сажают новый лес не только на своих вырубках, но и на гарях. Но как часто бывает, слова остаются только словами и не важно кто их говорит или пишет на бумаге".
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