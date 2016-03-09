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Кучи грязи и мусора растут на улицах села Бижбуляк

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:29
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Сплошная антисанитария - так отзываются жители села Бижбуляк об общественных туалетах. Уборку в санузлах, по словам мобильного репортёра, проводят очень редко. В итоге, всё утопает в грязи. А кругом растут горы мусора. Запах, как рассказывают местные жители, стоит ужасный.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"На территории сельского поселения Бижбуляк общественные туалеты постоянно находятся в антисанитарном состоянии. Эти кадры запечатлены в центре села, на улице Центральной, у домов №14, №33, №68, на улице Юбилейной, у домов №2, №5, №11, а также на улице Чкалова, у дома №21. Уборка и очистка этих санузлов производится не регулярно, лишь по устным обращениям (жалобам) на их состояние. Обеззараживания туалета нет вообще. От уборной исходит постоянный запах нечистот. Вокруг копится мусор, а в летнее время роются тучи насекомых. Круглый год туалеты «текут» на прилегающие территории. Жители домов из-за отсутствия канализации (районный центр не имеет системы канализации) вынуждены изливать нечистоты рядом с этими объектами, еще больше усугубляя антисанитарную обстановку. Местное руководство администрации района вообще не занимается вопросами очистки мусора, нечистот".

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