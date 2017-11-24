Изменился режим работы станции «Кутузовская» Филёвской линии Московского метро
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 12:11
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9 апреля, изменился режим работы станции «Кутузовская» Филёвской линии Московского метро. Для ремонта закрыты северный вестибюль и платформа по первому пути — поезда из центра не останавливаются для посадки и высадки пассажиров. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.
В период временных ограничений на станции «Кутузовская» Филёвской линии дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогают пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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