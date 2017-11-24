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Изменился режим работы станции «Кутузовская» Филёвской линии Московского метро

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
12:11
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9 апреля, изменился режим работы станции «Кутузовская» Филёвской линии Московского метро. Для ремонта закрыты северный вестибюль и платформа по первому пути — поезда из центра не останавливаются для посадки и высадки пассажиров. Северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.

Одновременно противоположная часть платформы станции возобновит работу после ремонта. Поезда, следующие в центр, останавливаются здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого. Сохранилась и пересадка с поездов метро на «Ласточки» Московского центрального кольца. Для перехода можно воспользоваться южным вестибюлем «Кутузовской». Для того, чтобы попасть на станцию «Кутузовская» из центра, необходимо доехать до станции «Фили» и пересесть на поезд, следующий в обратном направлении. Время в пути из-за такого манёвра увеличилось менее чем на 10 минут.

В период временных ограничений на станции «Кутузовская» Филёвской линии дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они помогают пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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