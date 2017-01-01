Орхидея-вампир, первоцветы и подснежники расцвели в "Аптекарском огороде"

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 13:29

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102 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205432

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели орхидея-вампир, первоцветы и подснежники.Орхидея-вампир произрастает лишь в одном месте земного шара — в туманных лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре на высоте 1800-2200 метров. На одном соцветии образуется до 6 крайне эффектных и крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения. Оттеночная гамма сочетает чёрно-пурпурный, зелёный и белый. Маленькая губа — белая с розовыми прожилками.Научное название рода — Дракула — означает "маленький дракон". Растение представляет большую коллекционную ценность и востребованно среди охотников за орхидеями со всего света.