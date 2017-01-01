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Орхидея-вампир, первоцветы и подснежники расцвели в "Аптекарском огороде"

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
13:29
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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели орхидея-вампир, первоцветы и подснежники.

Орхидея-вампир произрастает лишь в одном месте земного шара — в туманных лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре на высоте 1800-2200 метров. На одном соцветии образуется до 6 крайне эффектных и крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения. Оттеночная гамма сочетает чёрно-пурпурный, зелёный и белый. Маленькая губа — белая с розовыми прожилками.

Научное название рода — Дракула — означает "маленький дракон". Растение представляет большую коллекционную ценность и востребованно среди охотников за орхидеями со всего света.
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