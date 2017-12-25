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В Австралии экстремал прыгнул с поезда и едва не вписался в опору моста

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:13
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Герой этого ролика, снятого в Австралии, так любит экстремальные развлечения, что готов рисковать собственной жизнью. Серфингист прыгнул в воду с движущегося поезда, когда состав проезжал по мосту. И после прыжка едва не ударился об опору этого самого моста. Разминулся с ней на считанные десятки сантиметров. Если бы задел, вполне мог бы остаться калекой. Собственно, поэтому трюк юзеры, как сообщается, не оценили. В комментариях назвали парня сумасшедшим, причём это - не комплимент. А ещё напомнили: кататься на вагонах строго запрещено законом.
Видео: Facebook / Brown Cardigan
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