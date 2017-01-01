"Свалку Шрёдингера" обнаружили в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 14:27

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52 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205434

"Свалку Шрёдингера" обнаружил мобильный репортёр в посёлке Килемары Республики Марий Эл. Горы отходов лесопиления, как видно на этих кадрах, есть. А вот по документам, как сообщает автор ролика, их нет.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Мы уже не раз делали репортажи об этой свалке и обращались в компетентные органы. Но, как видим, никто ничего убирать не собирается. Нам присылают документы, в которых пишут о том, что данной свалки либо нет, либо она уже, якобы, убрана. Где и в каких министерствах и ведомствах искать правду, я уже ума не приложу. Пожарный надзор тоже бездействует. Близость пожароопасного периода не пугает их".