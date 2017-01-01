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"Свалку Шрёдингера" обнаружили в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
14:27
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"Свалку Шрёдингера" обнаружил мобильный репортёр в посёлке Килемары Республики Марий Эл. Горы отходов лесопиления, как видно на этих кадрах, есть. А вот по документам, как сообщает автор ролика, их нет.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Мы уже не раз делали репортажи об этой свалке и обращались в компетентные органы. Но, как видим, никто ничего убирать не собирается. Нам присылают документы, в которых пишут о том, что данной свалки либо нет, либо она уже, якобы, убрана. Где и в каких министерствах и ведомствах искать правду, я уже ума не приложу. Пожарный надзор тоже бездействует. Близость пожароопасного периода не пугает их".

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