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Корабль врезался в старинный особняк на берегу Турции

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:54
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Был старинный особняк на берегу Босфора. Остались одни руины. Жители Стамбула запечатлели, как сухогруз под флагом Мальты врезался в историческое здание. По каким причинам судно столь резко сменило курс и пошло на таран, пока не выяснили. Выглядело всё так, будто капитан намеренно отдал приказ проверить постройку на прочность, хотя это, конечно, вряд ли. В любом случае, ущерб особняку нанесли серьёзный. Потребуется дорогостоящий ремонт. А сам Босфорский пролив, как сообщается, пришлось перекрыть на несколько часов - пока танкер не отбуксировали.

Видео: YouTube / Erce Ozgecen

Видео: YouTube / Cartoon For Kids


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