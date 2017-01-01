Очень тёплая погода в Москве 9-го апреля

23

23 0

Очень тёплая погода в Москве 9-го апреля. Сегодня многие люди одеты по-летнему, а некоторые ещё не поверили своим глазам, ведь градусник сегодня показывает +16 градусов, и одели куртки, плащи и пальто. Я и сам одел лёгкую куртку и пожалел, можно было смело одевать ветровку, которую можно при желании снять, так как в местах под солнцем очень даже припекает. Правда есть одно «Но», периодически дует лёгкий, но при этом прохладный, ветерок.