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Очень тёплая погода в Москве 9-го апреля

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:24
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Очень тёплая погода в Москве 9-го апреля. Сегодня многие люди одеты по-летнему, а некоторые ещё не поверили своим глазам, ведь градусник сегодня показывает +16 градусов, и одели куртки, плащи и пальто. Я и сам одел лёгкую куртку и пожалел, можно было смело одевать ветровку, которую можно при желании снять, так как в местах под солнцем очень даже припекает. Правда есть одно «Но», периодически дует лёгкий, но при этом прохладный, ветерок.

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