Ребенок пострадал в ДТП на Калужском шоссе в Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 16:16

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Столкнулись самосвал "КамАЗ", фургон "Мерседес" и легковой автомобиль "Вольво". Самосвал двигался по Калужскому шоссе в сторону области. В районе деревни Десна на светофоре оставился фургон "Мерседес" и "Вольво". Водитель самосвала не успел остановить грузовик и протаранил в заднюю часть "Мерседес", а затем по касательной задел "Вольво". После аварии "Мерседес" проехал вперед на 50 метров, а "КамАЗ" и "Вольво" вылетели на тротуар, где едва не сбили пешеходов и там же самосвал врезался в столб. В результате аварии водители не пострадали, а в автомобиле "Вольво" пострадал ребенок - пассажир. Для помощи пострадавшему привлекалась вертолетная бригада ЦЭМП. На месте работает полиция и ГИБДД. Движение в сторону области сильно затруднено.