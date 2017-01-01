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Непотушенная сигарета стала причиной пожара в жилом доме на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:21
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Возгорание на балконе жилого дома произошло в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы. Информация о пожаре поступила в 17:30, по адресу: ул. Загорьевская, д. 5. Через несколько минут к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что происходит возгорание на балконе квартиры, расположенной на 6-м этаже. С помощью автолестницы огнеборцы поднялись на горящий балкон. В ходе проведения разведки и тушения пожара было установлено, что происходило возгорание личных вещей на балконе на площади 2 кв. метрах. Огонь в квартиру не ушел. По предварительным данным причиной возгорания стала не потушенная сигарета, брошенная с верхних этажей. Пострадавших нет.

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