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9 апреля - День финского языка - государственный праздник Финляндии

Автор:
Leobr
Дата публикации:
22:45
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1 апреля 2018 года в Тихвинской городской библиотеке имени Я. И. Бередникова состоялся тематический вечер «На языке Суоми», посвященный Дню финского языка. В Финляндии 9 апреля является государственным праздником - в честь этого поднимается государственный флаг. Собравшиеся узнали о финском просветителе, создателе финского алфавита Микаэле Агриколе, жившем во времена Ивана Грозного. Интересные факты о финской истории, культуре и обычаях изложила Л. Апаринова, а писатель А. Посняков поделился своими впечатлениями о поездках по Финляндии, посещении музея Ленина в Тампере. О финской польке, ее истории и вариантах исполнения рассказала Г. Осипова. Участники вечера смогли познакомиться с новыми поступлениями финской литературы. Здесь начало тематического вечера.

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