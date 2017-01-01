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В городе Оса в Пермском крае отсутствуют дороги

Автор:
MarinaOsa
Дата публикации:
19:23
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На протяжении 20 лет люди, проживающие в микрорайоне Южный города Оса Пермского края, пытаются добиться ремонта дорог от местной власти. Ответ ежегодно один и тот же - денег нет. Даже наличие судебного решения о приведении дорог в нормативное состояние не помогает. Зимой нам помогает "мороз транс строй", летом солнышко, а весной и осенью мы тонем в жиже и глине. И большинство людей уже не надеются что ситуация изменится.

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