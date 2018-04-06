В ДТП в Серпухове пострадали два автомобиля (камера наблюдения, 06.04.2018 г.)
- Автор:
- serpvideo.ru
- Дата публикации:
- 22:15
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Водитель за рулём белого Mercedes традиционно для этого перекрёстка проигнорировал знак STOP, без остановки проехав мимо него. Сильный боковой удар от автомобиля Mazda, за рулём которого была девушка, развернул, отшвырнул и вдавил его автомобиль в стену многострадального дома, окно которого после многочисленных прежних ударов заложено кирпичом. Благодаря счастливому стечению обстоятельств удар пришёлся чуть сзади от водительской двери и виновник должен благодарить случай, что остался жив! И в этот раз все счастливы, тем что остались целы и пока перекрёсток оправдывает своё давнее неформальное название "Счастливый"...
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