9 апреля на юго-востоке Москвы иномарка сбила пешехода
- Автор:
- Юрий Разудалов
- Дата публикации:
- 14:13
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- 37
9 апреля на юго-востоке Москвы иномарка сбила пешехода на Поречной улице. Пострадавшую госпитализировали в больницу на вертолете.
- 37
9 апреля на юго-востоке Москвы иномарка сбила пешехода на Поречной улице. Пострадавшую госпитализировали в больницу на вертолете.
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