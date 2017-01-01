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9 апреля на юго-востоке Москвы иномарка сбила пешехода

Автор:
Юрий Разудалов
Дата публикации:
14:13
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9 апреля на юго-востоке Москвы иномарка сбила пешехода на Поречной улице. Пострадавшую госпитализировали в больницу на вертолете.

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