9 апреля на юго-востоке Москвы иномарка сбила пешехода

Автор: Юрий Разудалов Дата публикации: 14:13

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9 апреля на юго-востоке Москвы иномарка сбила пешехода на Поречной улице. Пострадавшую госпитализировали в больницу на вертолете.