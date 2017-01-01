Летнее тепло в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:34

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В столице был по-летнему тёплый день и светило солнце, были и порывы ветра. Горожане и гости столицы еще одеты по-зимнему и не рискуют раздеться под лучами весеннего солнца.