Горы снега не вывозят с придомовой территории в Кирово-Чепецке Кировской области
- Автор:
- lyuba_krylova
- Дата публикации:
- 23:28
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- 15
Налицо нарушения нормативов по уборке снега и бездействие УК и местных отделов ЖКХ. А если они еще и отчитываются, что эти кучи вывезены, то налицо коррупционная составляющая. Кроме всего прочего, в этих снежных завалах скопились песок и грязь, которым мы и наши дети вынуждены будем дышать летом. Наряду с плесенью.
4 апреля мною была отправлена онлайн-заявка в адрес горадминистрации. Сегодня уже 9-е. Понятно, что переписка с контролирующими органами может затянуться, а за это время и снег растает. Нет снега - нет проблемы. Судя по всему, именно так и рассуждают наши чиновники, не реагируя на мою заявку.
В настоящее время в соответствии с законодательством вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные места для приёма снега - снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега., а согласно правил уборки снега, снежные навалы подлежат транспортировке на эти самые подготовленные места. В соответствии с пунктом 4.2 «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега и т.д. на площади зелёных насаждений. Таким образом, размещение снега от уборки территории в неустановленных местах, являются нарушением природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Так, как опасность несанкционированного складирования кроется не только в подтоплении близлежащих строений, но и в содержании в снеге бытового мусора, песчано-соляных смесей, загрязнёния нефтепродуктами и другими экотоксикантами. Плюс навал снега, который расположен на перекрестке улиц, создает аварийную ситуацию и опасность для движения пешеходов.
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02.04 22:15 | Max_019
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