Горы снега не вывозят с придомовой территории в Кирово-Чепецке Кировской области

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205471

В нашем городе Кирово-Чепецк Кировской области уже который год повторяется одна и та же ситуация - снег после уборки дорог и придомовой территории собирают в огромные кучи и просто оставляют. Вывозить никто и не пытается. В результате, после начала таяния снега наш дом подмывает, а поскольку дом стоит в низине, то эти кучи постепенно превращают нашу придомовую территорию в болото и мховник. Уже есть следы подмывания фундамента. Фасад подъезда тоже порастает мхом и разрушается. А после, по весне и летом, стоит запах плесени.Налицо нарушения нормативов по уборке снега и бездействие УК и местных отделов ЖКХ. А если они еще и отчитываются, что эти кучи вывезены, то налицо коррупционная составляющая. Кроме всего прочего, в этих снежных завалах скопились песок и грязь, которым мы и наши дети вынуждены будем дышать летом. Наряду с плесенью.4 апреля мною была отправлена онлайн-заявка в адрес горадминистрации. Сегодня уже 9-е. Понятно, что переписка с контролирующими органами может затянуться, а за это время и снег растает. Нет снега - нет проблемы. Судя по всему, именно так и рассуждают наши чиновники, не реагируя на мою заявку.В настоящее время в соответствии с законодательством вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные места для приёма снега - снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега., а согласно правил уборки снега, снежные навалы подлежат транспортировке на эти самые подготовленные места. В соответствии с пунктом 4.2 «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега и т.д. на площади зелёных насаждений. Таким образом, размещение снега от уборки территории в неустановленных местах, являются нарушением природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Так, как опасность несанкционированного складирования кроется не только в подтоплении близлежащих строений, но и в содержании в снеге бытового мусора, песчано-соляных смесей, загрязнёния нефтепродуктами и другими экотоксикантами. Плюс навал снега, который расположен на перекрестке улиц, создает аварийную ситуацию и опасность для движения пешеходов.