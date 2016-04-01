В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели орхидея-вампир, абрикосовая орхидея, первоцветы и подснежники

Автор: Uwis Дата публикации: 01:41

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Под занавес фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима. В поисках Золотого города" в Пальмовой оранжерее можно увидеть прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии "Золотые врата" (Dracula Vampira x Masdevallia 'Golden Gate') и Абрикосовую орхидею, или Золотой венерин башмачок (Paphiopedilum armeniacum), находящийся на грани исчезновения. Сам сад уже покрывается яркими красками цветущих первоцветов, а во всех уголках можно полюбоваться разными видами подснежников.