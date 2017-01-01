Пожарные учения прошли на станции метро "Первомойская"

Автор: denis947 Дата публикации: 04:03

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В ночь на 10 апреля на востоке Москвы на станции метро "Первомайская" прошли пожарно-тактические учения МЧС и других оперативных служб города. По легенде учений на станции произошло возгорание, что вызвало сильное задымление. Прибывшие к месту вызова по повышенному рангу сложности пожарно-спасательные подразделения приступили к эвакуации и спасению людей и поиска и тушения очага возгорания. В ходе учений было отработано взаимодействие сил МЧС г. Москвы, МВД, медицинских бригад и служб метрополитена по ликвидации последствий внештатной ситуации на объекте метрополитена. В учениях было задействовано более 20 единиц техники и более 100 человек личного состава. За ходом тренировки совместно с начальником Управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Ширлином Дмитрием Александровичем наблюдала делегация МЧС Беларуси, коллеги прибыли в Москву для перенятия опыта столичных огнеборцев, получения новых знаний и поделится умениями по ликвидации чрезвычайных ситуаций.