В Магаданской области дорожники портят асфальт
- Автор:
- lapinvladimir
- Дата публикации:
- 09:04
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- 16
На этой дороге в Магаданской области, наконец, появилась снегоуборочная машина. Вот только местные автомобилисты радоваться не спешат: снег на дороге уже подтаял. И тяжёлая гусеничная техника, по мнению мобильного репортёра, только испортит асфальт.
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Дорожники, которые половину зимы не чистили единственную дорогу, связывающую пгт. Ола и город Магадан, сейчас чистят дорогу на тяжёлой гусеничной технике, разбивая асфальт. Никто никакие меры не принимает, в области единственная дорожная компания из-за особенности маленьких населенных ни администрация ни ОВД ни прокуратура не обращает на это внимание, бардак полный в поселке и городе. Дороги - ни пройти ни проехать".
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