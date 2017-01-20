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В Магаданской области дорожники портят асфальт

Автор:
lapinvladimir
Дата публикации:
09:04
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На этой дороге в Магаданской области, наконец, появилась снегоуборочная машина. Вот только местные автомобилисты радоваться не спешат: снег на дороге уже подтаял. И тяжёлая гусеничная техника, по мнению мобильного репортёра, только испортит асфальт.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Дорожники, которые половину зимы не чистили единственную дорогу, связывающую пгт. Ола и город Магадан, сейчас чистят дорогу на тяжёлой гусеничной технике, разбивая асфальт. Никто никакие меры не принимает, в области единственная дорожная компания из-за особенности маленьких населенных ни администрация ни ОВД ни прокуратура не обращает на это внимание, бардак полный в поселке и городе. Дороги - ни пройти ни проехать".
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