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Курсы валют в обменном пункте ЮВАО на 10 апреля

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
11:31
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Курсы валют в обменном пункте ЮВАО на 10 апреля. Доллар стоит 65 рублей, а евро 80.

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