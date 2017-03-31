Курсы валют в обменном пункте ЮВАО на 10 апреля
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 11:31
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- 18
Курсы валют в обменном пункте ЮВАО на 10 апреля. Доллар стоит 65 рублей, а евро 80.
- 18
Курсы валют в обменном пункте ЮВАО на 10 апреля. Доллар стоит 65 рублей, а евро 80.
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