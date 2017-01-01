В Донском коммунальщики подняли на дороге облако пыли

Автор: НАШ ДОНСКОЙ 71 Дата публикации: 12:52

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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205489

В городе Донской, что в Тульской области, коммунальщики подняли на дороге облако пыли. Изначально техника вышла на улицы города, чтобы убрать грязь. Вот только вышло всё наоборот. По словам автомобилистов, проезжая часть просто скрылась за пылевой завесой, которая шлейфом поднималась вслед за уборочной машиной. "Ничего не видно и сложно дышать," - комментирует поездку очевидец. "Грязную" работу уборочной техники мобильный репортёр запечатлел на видео.Вот, что пишет мобильный репортёр:"В Донском зафиксировано повышенное содержание в воздухе песка и пыли! Уважаемые дончане, будьте осторожны! В ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 апреля, в преддверии общеобластного субботника, запланирована массированная поддержка администрации силами коммунальных служб. В результате поддержки на центральные улицы города выходит спецтехника и поднимает в воздух большое количество песка и пыли. Людям, склонным к аллергии, не рекомендуется проветривание комнаты в ночное время! В результате подметания центральных дорог без предварительного полива могут обостриться заболевания дыхательных путей. Будьте внимательны. Берегите себя!".