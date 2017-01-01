Тягач с цистерной улетел в кювет в Подмосковье

Автор: Разведчик Дата публикации: 13:08

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41 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205491

Тягач "Скания" с цистерной съехал в кювет на Минском шоссе в Московской области. ДТП произошло у поселка Кубинка. На 65 километре автотрассы проводился монтаж тросового разделительного ограждения. И левая полоса для движения была занята. Водитель грузовика заметил машины дорожных служб и стал тормозить. Однако тормозная система большегруза оказалась неисправной. Тогда водитель попытался увести свою машину от рабочих в сторону. В результате, автоцистерна, перевозившая пищевую сыворотку, съехала в болотистый кювет. Водитель "Скании" не пострадал и выбрался из кабины самостоятельно. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и спецтехника для эвакуации грузовика. Движение по трассе будет ограничено для работы спецтехники.