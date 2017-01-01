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Тягач с цистерной улетел в кювет в Подмосковье

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
13:08
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Тягач "Скания" с цистерной съехал в кювет на Минском шоссе в Московской области. ДТП произошло у поселка Кубинка. На 65 километре автотрассы проводился монтаж тросового разделительного ограждения. И левая полоса для движения была занята. Водитель грузовика заметил машины дорожных служб и стал тормозить. Однако тормозная система большегруза оказалась неисправной. Тогда водитель попытался увести свою машину от рабочих в сторону. В результате, автоцистерна, перевозившая пищевую сыворотку, съехала в болотистый кювет. Водитель "Скании" не пострадал и выбрался из кабины самостоятельно. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и спецтехника для эвакуации грузовика. Движение по трассе будет ограничено для работы спецтехники.


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