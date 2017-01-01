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В WI-Fi сети московского метрополитена устранили серьезную уяизвимость

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:13
  • 29
  • 2


В середине марта пользователь портала "Хабрахабр" Владимир Серов сообщил о том, что номер телефона пользователя можно увидеть в незашифрованном виде в коде страницы авторизации WI-Fi сети московского метрополитена. Чтобы узнать данные пользователя, нужно лишь знать MAC-адрес устройства, с которого пользователь заходит в сеть Wi-Fi, и поменять свой MAC-адрес на адрес устройства данного пользователя. Накануне о массовой утечке данных пользователей "МаксимаТелеком" сообщили ряд СМИ. В сообщениях говорится о том, что персональные данные миллионов пользователей сети "МаксимаТелеком" можно приобрести на площадках в "темном интернете".

Однако представители "МаксимаТелеком" эти сообщения опровергают, подчеркивая, что опасную уязвимость компания устранила. В настоящее время сотрудники оператора дорабатывают систему авторизации. На время работ в сети отключено хранение данных о перемещении между станциями метро, сообщает "РБК".

Также в "МаксимаТелеком" сомневаются в том, что рядовой пользователь смог бы воспользоваться найденной уязвимостью, поскольку просто не сможет поменять собственный MAC-адрес из-за сложности технического процесса.



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Комментарии (2)

  • Artem_077
    16:26
    Набор кадров. Видео не относится к тексту.
  • Sargo
    16:36
    Спасибо за Ваш комментарий.
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