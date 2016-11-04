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Жираф напугал посетителей сафари-парка в Великобритании

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:25
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Напугал так, что сам мог покалечиться. Это про жирафа из сафари-парка в Великобритании. Засунул морду в открытое окно одного из автомобилей. Вероятно, искал, чем бы полакомиться. А водитель и его спутница отреагировали нервно. Начали поднимать стекло. Которое разлетелось на осколки, стоило животному - тоже испуганному - дёрнуть головой. Будем надеяться, что жираф всё же не поранился.
Видео: YouTube / MoMedia
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