Талой водой подтопило садовое товарищество в Новой Москве
- Автор:
- cerr2008
- Дата публикации:
- 16:58
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- 22
Талой водой подтопило садовое товарищество «Роговой 1» в Новой Москве.
- 22
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275
09.04 16:16 | Разведчик
Талой водой подтопило садовое товарищество «Роговой 1» в Новой Москве.
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