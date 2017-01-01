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Разбитая дорога в посёлке Килемары Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
17:04
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Разбитая дорога в посёлке Килемары. Четырех квартирный дом несколько лет назад заселили люди. Но подъезда к дому, который должен был быть при сдаче этого дома, так и не сделали. Говорить о какой-либо детской площадке и площадке под мусорные бачки вообще не стоит. Территория каждую весну и после летних дождей превращается "в кашу". И когда будут сделаны подъезды к дому, неизвестно. Хотя это была бы очень удобная проезжая часть для выезда из поселка Пилемары на объездную. Приход весны для людей, живущих в этом доме можно сказать, трагедия.

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