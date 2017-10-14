s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  С наступлением летней погоды столичные подростки "оккупировали" скейтпарки

С наступлением летней погоды столичные подростки "оккупировали" скейтпарки

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:16
  • 17
  • 0

С наступлением теплой летней погоды столичные подростки "оккупировали" скейтпарки.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

30 0
18:26 | grinpavel2033
Кактус-орхидея "Королева Татьяна" расцвёл в "Аптекарском огороде'
71 0
14.10.2017 19:06 | LaimeLaim
Скейт-парк открылся под Крымской эстакадой