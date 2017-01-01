Кактус-орхидея "Королева Татьяна" расцвёл в "Аптекарском огороде'

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 18:26

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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвёл кактус-орхидея "Королева Татьяна". Нежнейший эпикактус может похвастаться огромным нежнейшим цветком - и делает это с нескрываемым удовольствием. Суккуленты чувствуют весну и распускаются едва ли не быстрее первоцветов. Эпикактусы - обширная группа эпифитных кактусов, полученных в результате гибридизации различных видов.