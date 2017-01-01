В "Аптекарском огороде" расцвели бананы

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 18:23

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В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели бананы — речь о больших бананах в Пальмовой оранжерее, которые могут увидеть все посетители. Цветение будет продолжаться на протяжении весны и лета, а осенью появятся плоды. Всего в коллекции «Аптекарского огорода» представлено 3 разновидности банана — Бархатный, Кавендиш и Большой. Плоды последнего отличаются превосходным вкусом и великолепным ароматом, которые и близко не стояли рядом с покупными. Однако в них слишком много косточек, поэтому к съедобным их можно отнести с натяжкой.