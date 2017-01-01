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Сильный паводок в Тамбове затапливает дачные участки

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
18:34
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Из-за большого количества выпавших осадков и быстрого схода снежного покрова в Тамбове вышла из берегов река Цна. Сегодня уровень воды достиг 6 метров, при норме 2,5 метра, сильно затопило дачные кооперативы, которые находятся по обе стороны Рассказовского шоссе, такая же ситуация в микрорайоне Дворики и в районе парка Дружба. Сложная ситуация также наблюдается в Моршанском, Рассказовском, Мичуринском и Мордовском районах.

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