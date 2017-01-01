Резкое наступление весны в Тамбовской области привело к сильным паводкам

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 19:21

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Сегодня днем в Тамбове на фоне ясной погоды воздух прогрелся до +18°, завтра ожидается небольшое похолодание, но без осадков. Из - за очень теплой погоды и быстрого таяния снега в Тамбове продолжает подниматься уровень воде в реке Цна, в ближайшие дни будет пройден пик паводка и вода начнет уходить. В Тамбове снежный покров сошел полностью за 10 дней.