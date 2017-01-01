Резкое наступление весны в Тамбовской области привело к сильным паводкам
- Автор:
- Vladimir Dubrovsky
- Дата публикации:
- 19:21
-
- 24
Сегодня днем в Тамбове на фоне ясной погоды воздух прогрелся до +18°, завтра ожидается небольшое похолодание, но без осадков. Из - за очень теплой погоды и быстрого таяния снега в Тамбове продолжает подниматься уровень воде в реке Цна, в ближайшие дни будет пройден пик паводка и вода начнет уходить. В Тамбове снежный покров сошел полностью за 10 дней.
- 24
Комментарии (0)