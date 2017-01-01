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Квартира загорелась на улице Судакова в Москве

Автор:
kokksss
Дата публикации:
19:23
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В жилом доме на улице Судакова, д. 4 на юго-востоке Москвы произошел пожар. Загоралась квартира.

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