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Разбитая дорога на станцию скорой помощи в Петропавловске-Камчатском

Автор:
kov49mr
Дата публикации:
02:07
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Из года в год администрация Петропавловска-Камчатского не следит за благоустройством участка дороги на выезде с территории одной из своих экстренных служб - ГССМП. После публикации ролика на эту тему летом 2017 года, раза 2 присылали технику. На этом всё и завершилось. Весь год на этом перекрёстке летом - ямы и бугры, зимой - снег, колея. На перекрёстке столпотворение машин.

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Чубарова, д. 10
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