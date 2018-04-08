Разбитая дорога на станцию скорой помощи в Петропавловске-Камчатском

Автор: kov49mr Дата публикации: 02:07

20

20 0

Из года в год администрация Петропавловска-Камчатского не следит за благоустройством участка дороги на выезде с территории одной из своих экстренных служб - ГССМП. После публикации ролика на эту тему летом 2017 года, раза 2 присылали технику. На этом всё и завершилось. Весь год на этом перекрёстке летом - ямы и бугры, зимой - снег, колея. На перекрёстке столпотворение машин.

20

20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205528

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Чубарова, д. 10