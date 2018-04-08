Разбитая дорога на станцию скорой помощи в Петропавловске-Камчатском
- Автор:
- kov49mr
- Дата публикации:
- 02:07
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Из года в год администрация Петропавловска-Камчатского не следит за благоустройством участка дороги на выезде с территории одной из своих экстренных служб - ГССМП. После публикации ролика на эту тему летом 2017 года, раза 2 присылали технику. На этом всё и завершилось. Весь год на этом перекрёстке летом - ямы и бугры, зимой - снег, колея. На перекрёстке столпотворение машин.
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