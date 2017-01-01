Половодье в Воронеже
- Автор:
- vlad805
- Дата публикации:
- 02:15
-
- 17
Река Усманька в городе Воронеже вышла из берегов.
- 17
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04.04 10:10 | Александр Бац
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08.04 18:01 | sir.stroitelstvo
Река Усманька в городе Воронеже вышла из берегов.
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