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Половодье в Воронеже

Автор:
vlad805
Дата публикации:
02:15
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Река Усманька в городе Воронеже вышла из берегов.

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Комментарии (0)

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