В ТиНАО сгорели 4 частных дома на площади 300 кв. м
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 01:41
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К прибытию пожарных происходило открытое горение 4 частных домов, сараев и бани на общей площади 300 квадратных метров. Происходили взрывы газовых баллонов. В тушении было задействовано 7 поливомоечных автомобилей, 10 пожарных автоцистерн, медики и спасатели. Первым делом было остановлено распространение огня. Далее пожарные принялись тушить горящие постройки и дома, которые к моменту начала тушения уже горели по всей площади и полностью обрушились. Подъезд к деревне Голохвастово осуществляется через узкую полевую дорогу, которая местами подтоплена талыми водами. В результате на пути к месту пожара застревала спецтехника. Коммунальщикам пришлось задействовать для помощи застрявшей технике тяжелый трактор. С огнем удалось справиться через 3 часа. О пострадавших информации не поступало. Как мог начаться пожар и почему пламя так быстро распространилось будет установлено после проведения экспертизы.
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10.04 19:23 | kokksss
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