В ТиНАО сгорели 4 частных дома на площади 300 кв. м

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:41

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205530

Загорелся один из частных домов в деревне Голохвастово Новофедоровского поселения ТиНАО. За короткое время пламя охватило весь дом, а поднявшийся шквалистый ветер способствовал скорому распространению огня на соседние дома и постройки. Так, как деревня в основном состоит из дачных домов, а дачный сезон еще не открыт, то людей в деревне почти нет. Пламя, которое уже успело перейти на два соседних дома, заметили слишком поздно из соседней деревни. Оттуда и были вызваны пожарные.К прибытию пожарных происходило открытое горение 4 частных домов, сараев и бани на общей площади 300 квадратных метров. Происходили взрывы газовых баллонов. В тушении было задействовано 7 поливомоечных автомобилей, 10 пожарных автоцистерн, медики и спасатели. Первым делом было остановлено распространение огня. Далее пожарные принялись тушить горящие постройки и дома, которые к моменту начала тушения уже горели по всей площади и полностью обрушились. Подъезд к деревне Голохвастово осуществляется через узкую полевую дорогу, которая местами подтоплена талыми водами. В результате на пути к месту пожара застревала спецтехника. Коммунальщикам пришлось задействовать для помощи застрявшей технике тяжелый трактор. С огнем удалось справиться через 3 часа. О пострадавших информации не поступало. Как мог начаться пожар и почему пламя так быстро распространилось будет установлено после проведения экспертизы.