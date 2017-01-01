Самосвал протаранил девять автомобилей на Профсоюзной улице в Москве

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Вечером на юго-западе Москвы произошло ДТП, в котором столкнулись 10 автомобилей и пострадал 1 человек. На Профсоюзной улице, напротив дома 21, самосвал врезался в стоящие на светофоре автомобили. По одной из версий, водитель самосвала двигаясь по путном направлении в сторону центра вначале совершил столкновение с двумя автомобилями "Фольксваген Поло", стоящих в среднем и левом рядах. По цепной реакции автомобиль "Фольксваген Поло" белого цвете отлетел на стоящий в правом ряду автомобиль "Фольксваген Транспортёр", а "Фольксваген Поло" красного цвета ударил стоящие в левом ряду автомобиль такси "Фольксваген" и "Лексус. В свою очередь грузовик попутно задел три автомобиля, два автомобиля такси "Хёндай Солярис" и "Киа", после чего подмял под себя автомобиль "Киа Рио". "Киа Рио" задел в заднюю часть автомобиль "Тойота Камри". В результате аварии травмы получила водитель автомобиль "Киа Рио". На место ДТП прибыли бригада скорой помощи и несколько экипажей ГИБДД. После осмотра пострадавшую госпитализировали в одну из больниц города. Остальные участники ДТП отделались лёгким испугом. Движение по Профсоюзной улице в сторону центра было сильно затруднено. Одной из вероятных причин ДТП могло послужить усталость водителя грузовика, либо же отказ тормозов. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.