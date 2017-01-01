В Килемарах сквер ушёл под воду

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 09:08

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44 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205538

"Килемарская Венеция" - так впору называть небольшой сквер, который расположен на улице Содовой в Килемарах. Всё потому, что улица ушла под воду. При этом, излюбленное место отдыха превращается в болото не только весной: "Но даже и в летнее время, когда идёт дождь," - сообщает мобильный репортёр. Виной тому, как предполагают местные жители, ливневая канализация, которая не справляется ни с талой, ни с ливневой водой.Вот, что пишет местный мобильный репортёр:"В поселке Килемары, на улице Содовой, расположен сквер. С приходом весны его опять затопило. К сожалению, топит его не только в весеннюю распутицу, но и в летнее время, когда идет дождь. Я считаю, что та ливневка, которая есть, не справляется. Строители сквера допусти, на мой взгляд, серьезную ошибку, не сделав толкового водоотвода. Такое чувство, что они его строили не для людей, а для отчетности, и как там будут проводить свое время дети и их родители, мало кого беспокоило".