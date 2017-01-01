В Килемарах сквер ушёл под воду
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 09:08
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- 44
Вот, что пишет местный мобильный репортёр:
"В поселке Килемары, на улице Содовой, расположен сквер. С приходом весны его опять затопило. К сожалению, топит его не только в весеннюю распутицу, но и в летнее время, когда идет дождь. Я считаю, что та ливневка, которая есть, не справляется. Строители сквера допусти, на мой взгляд, серьезную ошибку, не сделав толкового водоотвода. Такое чувство, что они его строили не для людей, а для отчетности, и как там будут проводить свое время дети и их родители, мало кого беспокоило".
- 44
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