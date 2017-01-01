Ветреное и холодное апрельское утро
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 10:12
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- 18
Ночью в столице выпал снег и значительно похолодало. Утром наблюдается сильные порывы ветра м переменная облачность.
- 18
Ночью в столице выпал снег и значительно похолодало. Утром наблюдается сильные порывы ветра м переменная облачность.
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