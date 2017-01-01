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Река Дойбица вышла из берегов и затопила посёлок в Московской области

Автор:
Cabok
Дата публикации:
11:36
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Несколько земельных участков затопило в коттеджном посёлке Головково, что в Клинском районе Московской области. Дома, хозпостройки, деревья и кустарники стоят в воде. По словам мобильного репортёра, ЧП произошло из-за разлива реки Дойбица, которая протекает неподалёку. И подтопление здесь происходит уже не первый год.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Клинский район, новый район Головково. Топит участки принадлежащие деревни.Топит из-за реки Дойбица, которая протекает с нами рядом и входит к нам через трубу. Администрация отказывается от каких-либо работ и содействия, МЧС уже второй год фиксирует подтопление и спасает людей, которые не могут выбраться. Участки предназначены для индивидуального жилищного строительства и относятся к администрации города Клина".
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