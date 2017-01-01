Река Дойбица вышла из берегов и затопила посёлок в Московской области
- Автор:
- Cabok
- Дата публикации:
- 11:36
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- 141
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Клинский район, новый район Головково. Топит участки принадлежащие деревни.Топит из-за реки Дойбица, которая протекает с нами рядом и входит к нам через трубу. Администрация отказывается от каких-либо работ и содействия, МЧС уже второй год фиксирует подтопление и спасает людей, которые не могут выбраться. Участки предназначены для индивидуального жилищного строительства и относятся к администрации города Клина".
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