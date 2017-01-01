В Башкирии затопило частный сектор и дорогу

Автор: agirovo Дата публикации: 12:23

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65 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205548

Жители одного из районов города Туймазы в Башкирии оказались отрезаны от внешнего мира. По словам мобильного репортёра, талая вода затопила дорогу и частный сектор в микрорайоне Агиртамак. Дорожники перекопали проезжую часть, чтобы снизить уровень воды и сохранить новую проезжую часть, как сообщает автор этого ролика. И переправы через затопленные участки дороги, по словам местных жителей, нет.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Безграмотно построенная в прошлом году дорога в низовье, между двух холмов, стала дамбой в этом году. В итоге, подтопило частный сектор. Нарушено транспортное сообщение. МЧС и местные власти не работают. Через перекопанные участки дороги не организована временная переправа. Дорожники вскрыли полотно, чтобы снизить уровень воды и сохранить дорогу, в которую вложили миллионы. Выживаем. Люди готовятся идти в прокуратуру, писать письмо на имя главы государства".