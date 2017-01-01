В Башкирии затопило частный сектор и дорогу
- Автор:
- agirovo
- Дата публикации:
- 12:23
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- 65
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Безграмотно построенная в прошлом году дорога в низовье, между двух холмов, стала дамбой в этом году. В итоге, подтопило частный сектор. Нарушено транспортное сообщение. МЧС и местные власти не работают. Через перекопанные участки дороги не организована временная переправа. Дорожники вскрыли полотно, чтобы снизить уровень воды и сохранить дорогу, в которую вложили миллионы. Выживаем. Люди готовятся идти в прокуратуру, писать письмо на имя главы государства".
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02:07 | kov49mr
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