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В Башкирии затопило частный сектор и дорогу

Автор:
agirovo
Дата публикации:
12:23
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Жители одного из районов города Туймазы в Башкирии оказались отрезаны от внешнего мира. По словам мобильного репортёра, талая вода затопила дорогу и частный сектор в микрорайоне Агиртамак. Дорожники перекопали проезжую часть, чтобы снизить уровень воды и сохранить новую проезжую часть, как сообщает автор этого ролика. И переправы через затопленные участки дороги, по словам местных жителей, нет.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Безграмотно построенная в прошлом году дорога в низовье, между двух холмов, стала дамбой в этом году. В итоге, подтопило частный сектор. Нарушено транспортное сообщение. МЧС и местные власти не работают. Через перекопанные участки дороги не организована временная переправа. Дорожники вскрыли полотно, чтобы снизить уровень воды и сохранить дорогу, в которую вложили миллионы. Выживаем. Люди готовятся идти в прокуратуру, писать письмо на имя главы государства".

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