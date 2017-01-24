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В Алжире разбился военный самолёт

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:54
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В Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Сообщается, что на борту лайнера находились 200 человек. Вероятно, выжить не удалось никому. Трагедия произошла в среду днём. По словам очевидцев, воздушное судно упало уже через несколько минут после взлёта, неподалеку от аэропорта. После крушения борт сразу загорелся. Причиной падения самолёта могла стать техническая неисправность. На месте работают спасатели, медики. Очевидцы публикуют кадры с места авиакатастрофы.
Видео: Twitter / Mogadishu Update

Видео: YouTube / video dzTOP

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