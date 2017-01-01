Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 10 апреля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 10:05
-
- 17
В программу, показанную в эфире 10 апреля, вошли кадры о том, как в Якутии автомобилисты переправляются через озеро вброд, кадры о том, как водитель грузовика проехал сквозь торнадо в Новой Зеландии и кадры о том, как автомобиль протаранил магазин в США.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 17
Ещё
31
13:36 | MR_Дмитрий
70
10.04 13:45 | MR_Дмитрий
88
09.04 18:20 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)