Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 апреля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 13:36
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- 29
В программу, показанную в эфире 11 апреля, вошли кадры о том, как лесные пожары охватили регионы России, кадры о том, как шлюз прорвало в Московской области и кадры о том, как лыжник смог спастись при сходе снежной лавины.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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